Кабмін схвалив законопроект про фінансування виборів

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив проект закону про внесення змін до державного бюджету 2007 року про виділення коштів на фінансування позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економіки Анатолій КІНАХ.

За його словами, проект буде передано до Верховної Ради в встановленому порядку.

“Йдеться про фінансування за рахунок вільних залишків на казначейському рахунку держбюджету, а сума обраховуватиметься з погляду технології (виборчої) кампанії, якщо вона буде”, - сказав А.КІНАХ.