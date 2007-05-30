Ціни на хліб зростатимуть, але стрибати не будуть

Віце-прем`єр-міністр України з питань АПК Віктор СЛАУТА виключає різкий стрибок цін на хліб через засуху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Напевно, як і на все, ціни помалу ростуть... Але стрибків не буде. Це неприпустимо”, - сказав В.СЛАУТА.

*** За оцінками ряду експертів, валовий збір урожаю в Україні поточного року зменшиться на 20-30% через посуху.

«Мінімум 20% очікуваного урожаю не буде. А можливо, і до 30.%. Це при тому, що сама врожайність залишиться на тому рівні, який очікували спочатку. Якщо при цьому ще буде несприятлива погода влітку і знижуватиметься сама врожайність культур, тоді можливо буде ще зниження валового збору», - сказала начальник аналітичного відділу Консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК.

За словами М.КОЛЕСНИК, у ряді областей загинуло близько 30% посівів цукрового буряку - загинуло або не зійшло.

За даними Мінагрополітики, станом на 24 травня пересіванню підлягає 400 тис. га площ, з яких 43 тис. га вже пересіяно.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства аграрної політики України, на 23 травня ярові зернові й зернобобові культури посіяно на площі 8,1 млн. га або 102% від прогнозу. Завершена сівба кукурудзи на зерно, засіяно 2,1 млн. га (109%), ведеться сівба пізніх круп`яних культур: гречку посіяно на площі 270 тис. га (78%), просо - 86 тис. га (71%), рис - 21 тис. га (96%). Соняшник посіяно на площі 3,2 млн. га (99%), сою - 579 тис. га (83%), яровий рапс - 143 тис. га (104% від плану).

Раніше МінАП прогнозувало урожай зерна в 2007 році на рівні 38 млн. тонн, в т.ч. урожай пшениці - 17,7 млн. тонн, жита - 708 тис. тонн, ячменю - 9,8 млн. тонн, кукурудзи - 7,2 млн. тонн і 2,5 млн. тонн інших культур.