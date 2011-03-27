Вдова Гонгадзе хоче, щоб ГПУ порушила справи проти тих, хто покривав убивство

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава вважає, що Генпрокуратура має порушити кримінальні справи щодо осіб, які покривали вбивство її чоловіка.

"Перше, що повинна зробити прокуратура – це порушити кримінальні справи щодо тих осіб, які покривали цей злочин", - сказала вона в ефірі каналу "1+1" у неділю.

"Треба розслідувати всі обставини покриття цього злочину під час президентства Леоніда Кучми після вбивства Георгія. Без цього неможливо визначити міру його вини", - вважає Мирослава.

Крім того, на її думку, Генпрокуратура повинна переглянути обставини смерті екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

"Кому була вигідна ця смерть і як вона сталася – ці питання будуть визначальними для визначення міри вини президента Кучми та інших посадових осіб, які звинувачені в убивстві", - підкреслила вдова Гонгадзе.

Вона повідомила, що їй як потерпілій стороні надали постанову про порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми, але ніякої детальнішої інформації вона не має.

Мирослава зазначила, що найближчим часом планує зустрітися з першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним у Вашингтоні для обговорення цього питання.

Українська правда