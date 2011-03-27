Новий глава УГКЦ: Ми є сьогодні церква глобальна

Українська греко-католицька церква на сьогодні є глобальною церквою, заявив новообраний глава УГКЦ Блаженніший Святослав ШЕВЧУК в ексклюзивному інтерв’ю радіо «Свобода».

«Я думаю, що така думка, що ми є церква регіональна – вона вже абсолютно не відповідає дійсності. Ми є сьогодні церква глобальна. Ми існуємо дуже далеко поза межами Галичини. Не лише на схід, захід, а також північ і південь. Більше того, сам факт, що сьогоднішня подія так широко висвітлюється у засобах масової інформації в Україні – це говорить про те, що ми сьогодні є дуже цікавою і промовистою церквою для всього українського народу, навіть незалежно від конфесійної ідентифікації і незалежно від тої чи іншої особи. І очевидно, що ми будемо зростати і розбудовуватися», - пояснив С.ШЕВЧУК.

На його думку, «найперше, УГКЦ солідаризується з усією церквою і з іншими християнськими церквами, які відстоюють християнські цінності у Європі». «Найперше, ми завжди солідаризувалися і будемо солідаризуватися з основними братами православними Київського патріархату. А з іншого боку, будемо теж намагатися простягати руку до всіх інших православних церков, які існують в Україні. Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз’єднаними. І, я думаю, що це покликання, такого посередника, ми можемо дуже успішно виконувати і теж в тій конфесійній ситуації, яка склалася сьогодні в Україні», - додав новообраний глава УГКЦ.

«З іншого боку, я думаю, що перш за все ми мусимо бути собою і підтримувати це гасло, тим більше, щодо нової євангелізації. Зокрема, це торкається країн старого християнства. Тут, у нас в Україні, ми маємо особливі виклики пострадянського суспільства, яке пережило свої рани. І тому я думаю, що нам спільно, з усіма тими, хто називає себе християнами, і необхідно вносити в сучасну навіть європейську культуру християнські цінності», - додав він.

На думку С.ШЕВЧУКА, «дуже часто у сучасній культурі хочеться якось так знівелювати духовне, релігійне життя до суто приватної справи, яка не повинна взагалі бути присутня у суспільному житті. І таким чином, скажімо, навіть про якісь релігійні переконання часто не хочеться говорити або вони маргіналізуються. А ми – християни – сьогодні повинні свідчити і не боятися виявляти ту христову віру, яка є фундаментом нашого життя. Свідчити її перед іншими».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося уведення на престол нового глави УГКЦ.

На церемонії були присутні колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, посол США в Україні Джон ТЕФФТ.