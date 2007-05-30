Ющенко не збирається відміняти ”бездоганний” указ
Вимога буде неприйнятною
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не збирається скасовувати свій указ про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Українському домі.
За словами Президента, виходячи з правових обставин, які були взяті ним при підписанні указу щодо звільнення С.ПІСКУНА і призначення виконувачем обов’язків Володимира ШЕМЧУКА на посаду генерального прокурора, він керувався виключно правовими підставами.
«Я не маю наміру скасовувати свій указ на користь повернення Святослава ПІСКУНА в статус генерального прокурора. Дії Президента були бездоганні», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
За його словами, якщо хтось бажає висунути це як політичну вимогу, то для нього вона буде неприйнятною.