Ющенко не збирається відміняти ”бездоганний” указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не збирається скасовувати свій указ про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Українському домі.

За словами Президента, виходячи з правових обставин, які були взяті ним при підписанні указу щодо звільнення С.ПІСКУНА і призначення виконувачем обов’язків Володимира ШЕМЧУКА на посаду генерального прокурора, він керувався виключно правовими підставами.

«Я не маю наміру скасовувати свій указ на користь повернення Святослава ПІСКУНА в статус генерального прокурора. Дії Президента були бездоганні», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, якщо хтось бажає висунути це як політичну вимогу, то для нього вона буде неприйнятною.