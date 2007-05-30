Стартує прес-тур із висадження троянд у Києві

31 травня 2007 року о 16:30 ГАК запрошує на прес-тур по місцях, з яких розпочнеться відродження славетної «Долини троянд», вишуканого місця відпочинку киян 19 століття.

Впродовж одного вечора у парках та скверах Києва планують висадити понад 2000 трояндових кущів.

Прес-тур розпочнеться з Деснянського району Києва за адресою вул. Маршала Жукова, 4 (біля дитячого будинку «Берізка») о 16.30.

В Шевченківському районі Києва - о 17.30. В парку Шевченка (ліворуч від центральної алеї біля дитячого майданчику);

В Солом’янському районі Києва - о 18.30 на Солом’янській площі, навпроти пологового будинку (біля «Макдональдса»);

В Святошинському районі Києва - о 19.00 за адресою вул. Вернадського, 53 (біля дитячої клінічної лікарні №5);

В акції візьмуть участь депутати ГАК в Київради і районних рад та всі бажаючі.

Контактна особа: Оксана Шевченко тел. 8 097 818 31 34, aktiv_kieva@ukr.net