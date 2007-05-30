Верховна Рада визнає лише одного генпрокурора - Піскуна

Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою відмовила у дачі згоди на звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосувало 257 народних депутатів із 260, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, цією постановою передбачено, що покладання на заступника генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА виконання обов’язків генерального прокурора є таким, що суперечить Конституції та закону про прокуратуру.