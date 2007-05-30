У бюджеті з`явилася діра в майже 3 мільярди гривень

На 29 травня Державна податкова адміністрація України недовиконала травневий план податкових надходжень на 29,3% (на 2 млрд. 799,7 млн. грн.), план січня-травня - на 7,3% (на 778,8 млн. грн.).

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного казначейства.

Так, за даними Держказначейства, на 29 травня ДПАУ мобілізувала до загального фонду Державного бюджету 22 млрд. 709,9 млн. грн. при плані 24 млрд. 505,4 млн. грн. Сума, направлена до Держбюджету податковими органами в травні (на 29 травня), склала 5 млрд. 332,7 млн. грн. при плані 7 млрд. 543,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні в інтерв`ю газету «Экономические известия» повідомив, що ДПАУ звернулася в Міністерство фінансів «з проханням скоротити план надходжень у травні майже на мільярд» (поки що невідомо, чи погодився Мінфін з таким коригуванням плану податкових надходжень - УНІАН).

На початку травня голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН повідомляв, що Податкова адміністрація подала в Мінфін пропозиції щодо зміни планових показників збору податкових платежів у розрізі окремих місяців, а також планових надходжень платежів по окремих регіонах.

«У нас є претензії до Міністерства фінансів по цьому напрямку щодо планування показник