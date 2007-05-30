Три керівники харківської міліції звільняються слідом за начальником

19:08, 30 травня 2007
Суспільство
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Завтра з Києва привезуть нового

Подали у відставку троє заступників начальника Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у структурі обласної міліції, рапорти про звільнення за власним бажанням написали: начальник міліції громадської безпеки ГУ УМВСУ в Харківській області Валерій ЛЮТИЙ, начальник кримінальної міліції Валентин ФЕСЮНІН, а також заступник начальника обласної міліції по роботі з персоналом Костянтин МАСЛІЙ.

Співрозмовник агентства зробив припущення, що причиною відставки всіх трьох заступників, а також рапорт про звільнення самого начальника обласної міліції Ігоря РЕПЕШКА, який подав його днем раніше, є «незадовільна, як вирішила Колегія МВС, робота харківської міліції по більшості напрямків».

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, завтра до Харкова мають прибути троє заступників міністра МВС України, які в ході робочої поїздки представлять нового начальника обласної міліції. Ним може стати Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ, який до цього очолював Управління МВСУ на транспорті.

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