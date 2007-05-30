Тимошенко бере участь у зустрічі Ющенка і Януковича, Мороз - ні
Фракція БЮТ може повернутись до зали ВР
Фракція БЮТ може повернутись до сесійної зали Верховної Ради, якщо буде домовленість про голосування пакетом законопроектів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив один з керівників БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ.
За його словами, до цього пакету має входити закон про державний бюджет в частині фінансування виборів, зміни до закону про вибори народних депутатів, зміни до закону щодо імперативного мандату, ротація Центральної виборчої комісії і вирішення питання по Конституційному Суду.
За словами Й.ВІНСЬКОГО, в ці хвилини лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО бере участь в зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Водночас голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ, як повідомив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ, зараз перебуває у своєму кабінеті і не бере участі в переговорах на Банковій.
Наразі невідомо, хто ще бере участь в зустрічі.