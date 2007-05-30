Тимошенко бере участь у зустрічі Ющенка і Януковича, Мороз - ні

Фракція БЮТ може повернутись до сесійної зали Верховної Ради, якщо буде домовленість про голосування пакетом законопроектів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив один з керівників БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, до цього пакету має входити закон про державний бюджет в частині фінансування виборів, зміни до закону про вибори народних депутатів, зміни до закону щодо імперативного мандату, ротація Центральної виборчої комісії і вирішення питання по Конституційному Суду.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, в ці хвилини лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО бере участь в зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Водночас голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ, як повідомив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ, зараз перебуває у своєму кабінеті і не бере участі в переговорах на Банковій.

Наразі невідомо, хто ще бере участь в зустрічі.