Наша Україна: спочатку - закони, потім - заяви

“Наша Україна” продемонструє заяви про складення депутатських повноважень лише після того, як у Верховній Раді будуть ухвалені всі законопроекти, необхідні для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Розповідаючи про домовленості в ході останніх переговорів на найвищому рівні, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що їх реалізація залежатиме від того, чи зайдуть депутати від коаліції до сесійної зали і почнуть голосувати на засіданні, запланованому на 22.00.

“Якщо почнуть голосувати, то значить, домовленості між Президентом і прем’єром будуть реалізовані. Вони були (домовленості - УНІАН) і є конструктивними”, - сказав В.КИРИЛЕНКО, нагадавши, що зустріч завершилася приблизно о 21.30.

“Якщо зараз буде деструктив з боку лівих фракцій - комуністів і соціалістів – значить, будемо працювати далі”, - сказав В.КИРИЛЕНКО, не пояснивши, що він має на увазі.

Відповідаючи на запитання, чи погоджене питання щодо оголошення заяв про складення повноважень перед голосуванням, В.КИРИЛЕНКО запитав: “Що, спочатку розпустити Верховну Раду, а потім ухвалювати закон про вибори? Так не буває”. Він підкреслив, що заяви всі є, і ніхто з 65 депутатів фракції не звертався до нього з проханням анулювати свою заяву. В.КИРИЛЕНКО пообіцяв, що всі ці заяви будуть зареєстровані у відділі кадрів, як тільки будуть проголосовані всі необхідні закони.

На зауваження журналістів, що голова ВР Олександр МОРОЗ просив це зробити сьогодні, В.КИРИЛЕНКО підкреслив: “Мало що МОРОЗ просив. Ми ці заяви продемонструємо всім, хто бажає, але після того, як будуть проголосовані всі питання, визначені в протоколі №1 спільної заяви Президента прем’єра і голови ВР”.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що “Наша Україна” сьогодні звертатиметься до коаліції з проханням скасувати своє сьогоднішнє рішення про призначення суддів на адміністративні посади Вищою радою юстиції.