Тривають консультації Мороза, Януковича та Мартинюка

У Верховній Раді на даний момент відбуваються консультації між головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та першим заступником голови ВР Адамом МАРТИНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат фракції СПУ Євген ФІЛІНДАШ.

Він наголосив, що саме з цим і пов’язана затримка із продовженням вечірнього пленарного засідання.

На даний момент депутати усіх парламентських фракцій перебувають у сесійній залі.