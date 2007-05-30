Тривають консультації Мороза, Януковича та Мартинюка
23:00, 30 травня 2007Суспільство
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Саме з цим і пов’язана затримка
У Верховній Раді на даний момент відбуваються консультації між головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та першим заступником голови ВР Адамом МАРТИНЮКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат фракції СПУ Євген ФІЛІНДАШ.
Він наголосив, що саме з цим і пов’язана затримка із продовженням вечірнього пленарного засідання.
На даний момент депутати усіх парламентських фракцій перебувають у сесійній залі.
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