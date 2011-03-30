Аеропорт Донецька вже прийняв два рейси

Міжнародний аеропорт «Донецьк» відновив прийом і відправку рейсів після тимчасової затримки через сильний туман.

Про це УНІАН повідомили в довідковій аеропорту.

Станом на 13.00 аеропорт прийняв по одному рейсу з Москви і Києва, відправив один рейс на Москву, а також оголосив реєстрацію на чотири рейси до Києва і Москви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці через сильний туман аеропорт Донецька тимчасово не приймав і не відправляв рейси. Загалом упродовж дня 30 березня аеропорт повинен прийняти і відправити 25 внутрішніх і міжнародних рейсів.