У Києві сплата за квартири перевищила 100 відсотків

За даними комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр», за березень кияни погасили заборгованість на суму 22,3 млн. грн. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги становить 101,33%.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

«Більшість киян свідомо ставляться до свого обов’язку та вчасно сплачують за спожиті житлово-комунальні послуги. В результаті, упродовж семи місяців, починаючи з вересня 2010 року, сплата по місту перевищує 100%», – зауважив директор комунального підприємства «ГІОЦ» Станіслав КАПЛУНЕНКО.

За результатами проведеного моніторингу, близько 70% киян сплатили за житлово-комунальні послуги у повному обсязі не пізніше 20 березня, отже для них будуть застосовані тарифи зі знижкою.

В КМДА нагадують, що з лютого поточного року нарахування тарифів здійснюються в залежності від терміну оплати - до або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.