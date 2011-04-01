Чому українські чиновники воліють лікуватися за кордоном?

Міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ вважає, що для того, щоб українські чиновники не виїжджали на лікування за кордон, потрібно піднімати рівень медицини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Донецьку.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому українські чиновники в основному віддають перевагу лікуванню за кордоном, І.ЄМЕЦЬ сказав: «Потрібно завжди розуміти, що чиновник - він сьогодні чиновник, а завтра - він не чиновник, правда?».

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, яка сиділа поруч із ним на прес-конференції, додала: «Чиновник - теж людина».

Але І.ЄМЕЦЬ повідомив, що в України сьогодні існують і такі медичні центри, в які, навпаки, прагнуть приїхати на лікування навіть іноземці.

«Чиновник - він теж пацієнт... І, звичайно ж, я вам скажу, що в деякі центри іноземці їдуть до нас лікуватися, і це - факти», - заявив міністр.

Він також висловив переконання, що тільки з підняттям рівня вітчизняної медицини можна змінити бажання українських чиновників лікуватися за кордоном. «Тут потрібно піднімати медицину до такого рівня, щоб наші чиновники навіть і не думали кудись виїжджати... Ще б і чиновники інших країн (приїжджали до нас - УНІАН)... Ось це, так би мовити, - в ідеалі», - підсумував І.ЄМЕЦЬ.