Ющенко: діаспора є важливим елементом політики нашої держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Загребі провів зустріч із представниками української громади Хорватії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку зустрічі Президент України наголосив, що українство за кордоном є важливим елементом політики нашої держави. Він запевнив, що Україна буде активно підтримувати усі ініціативи української громади, які зміцнюватимуть політичний та економічний, культурний діалог України й Хорватії. «Для нас це є політика, яку треба проводити на рівні державних інтересів», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що українська влада усвідомлює важливість закордонних діаспор з точки зору утвердження в інших країнах національних інтересів України та свою відповідальність перед закордонним українством.

Президент України підкреслив, що як глава держави надає особливої уваги темі зміцнення зв’язків з українською громадою за кордоном. Говорячи про допомогу, яку може надати Україна представникам української діаспори у Хорватії, В.ЮЩЕНКО відзначив, насамперед, освітянські проекти. Йдеться, зокрема про надання за потребою підручників, навчальних методик та програм, формування бібліотек української книги тощо. У цьому контексті він також відзначив актуальність теми навчання в Україні українців, які проживають у Хорватії.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що сьогодні на зустрічі із керівництвом Республіки Хорватія обговорювалося питання проведення українських днів у Хорватії. Президент запропонував учасникам зустрічі сформулювати свої пропозиції щодо цієї теми.

В.ЮЩЕНКО під час зустрічі також відзначив готовність української сторони підтримувати проекти щодо встановлення пам’ятників видатним українцям за кордоном. Глава Української держави також подякував представникам української громади за зусилля, яких вони докладають у питанні визнання Хорватією Голодомору в Україні актом геноциду.

Наприкінці зустрічі Президент передав представникам української діаспори подарунки, серед яких добірки художньої та довідкової літератури українською мовою, записи української народної музики.