Прес-конференція в УНІАН про проблеми національного усиновлення (трансляція на 5 каналі)

Сьогодні о 13-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Проблеми національного усиновлення: суттєве підвищення державних виплат при народженні дитини призвело до трикратного збільшення дітей-сиріт”. Учасники: голова наглядової ради Всеукраїнської громадської організації «Суспільство рівних можливостей» Світлана Дядченко, народні депутати України Любов Стасів та Олексій Данилов (Партія вільних демократів) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.