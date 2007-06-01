Прес-конференція в УНІАН про проблеми національного усиновлення (трансляція на 5 каналі)

08:48, 01 червня 2007
Суспільство
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Сьогодні о 13-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція  на тему: “Проблеми національного усиновлення: суттєве підвищення державних виплат при народженні дитини призвело до трикратного збільшення дітей-сиріт”. Учасники: голова наглядової ради Всеукраїнської громадської організації «Суспільство рівних можливостей» Світлана Дядченко, народні депутати України Любов Стасів та Олексій Данилов (Партія вільних демократів) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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