У Бердянську на ливарному заводі стався викид розплавленої сталі

У м. Бердянськ (Запорізька обл.) в ливарному цеху ВАТ "Південний ливарний завод" стався викид розплавленої сталі.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, вчора о 17.48 в ливарному цеху під час плавки металу з індукційного тігеля стався викид розплавленого металу на площі 12 квадратних метрів. В результаті викиду плавильник (1970 р.н.) дістав численні термічні опіки спини, кінцівок і голови.

Постраждалий у вкрай тяжкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Бердянської міськлікарні.

За фактом надзвичайної події проводиться розслідування, зазначили в МНС.