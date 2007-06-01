У Бердянську на ливарному заводі стався викид розплавленої сталі
10:59, 01 червня 2007Суспільство
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Плавильник дістав численні термічні опіки
У м. Бердянськ (Запорізька обл.) в ливарному цеху ВАТ "Південний ливарний завод" стався викид розплавленої сталі.
Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, вчора о 17.48 в ливарному цеху під час плавки металу з індукційного тігеля стався викид розплавленого металу на площі 12 квадратних метрів. В результаті викиду плавильник (1970 р.н.) дістав численні термічні опіки спини, кінцівок і голови.
Постраждалий у вкрай тяжкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Бердянської міськлікарні.
За фактом надзвичайної події проводиться розслідування, зазначили в МНС.
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