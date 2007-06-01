2 червня о 13:00 на Трухановому острові відбудеться урочисте відкриття V Київського Міжнародного фестивалю пісочної скульптури «LongArt».

Вперше буде створена найвища і найдовша фігура в Україні. Тема фестивалю цього року - «А все-таки, вона крутиться…»

Організатори і генеральний партнер ТМ «Longer» обіцяють, що тривалість експозиції буде щонайменше місяць.

Цього року у фестивалі беруть участь молоді художники, скульптори, дизайнери з України, Китаю, Росії, Білорусі. Почесний президент фестивалю - відомий український скульптор Олег Пінчук. На урочисте відкриття запрошені постійні гості і друзі фестивалю: Сергій Поярков - знаменитий художник-графік, Андрій Курков - всесвітньо відомий письменник, актори - Остап Ступка, Ольга Сумська, Володимир Горянський, модель Влада Литовченко і інші популярні особи.