У ВР оголошено перерву «на певний час»

У Верховній Раді України оголошено перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий на засіданні перший заступник голови ВР України Адам МАРТИНЮК, зазначившли, що перерва оголошується «на певний час».

За його словами, ВР чекає на те, що Президент підпише закон України про внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України».

Він зазначив, що після підписання закону ВР ухвалить зміни до бюджету та прийме постанову щодо складу ЦВК.