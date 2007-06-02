Яценюк сказав киянам, що нам - в Європу

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК офіційно відкрив Дні Європи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи зі сцени на Хрещатику, міністр сказав: «Звернусь до вас з такими запитаннями : чи хочете ви, щоб в Україні була професійна освіта, фахова медицина? Чи хочете ви вільно пересуватися територією Європи і чи хочете ви краще жити? Якщо так, то тоді нам в Європу».

Міністр запевнив молодь, присутню на Хрещатику, що вони обов’язково будуть в Європейському Союзі.