Яценюк сказав киянам, що нам - в Європу
18:53, 02 червня 2007Суспільство
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Міністр відкрив Дні Європи в Україні
Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК офіційно відкрив Дні Європи в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи зі сцени на Хрещатику, міністр сказав: «Звернусь до вас з такими запитаннями : чи хочете ви, щоб в Україні була професійна освіта, фахова медицина? Чи хочете ви вільно пересуватися територією Європи і чи хочете ви краще жити? Якщо так, то тоді нам в Європу».
Міністр запевнив молодь, присутню на Хрещатику, що вони обов’язково будуть в Європейському Союзі.
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