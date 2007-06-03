Коаліція наполягатиме на продовженні роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Одеській області після ознайомлення зі станом посівів, що постраждали від посухи.

«Звісно, ми наполягатимемо на тому, щоб парламент працював і був працездатним, мав можливість ухвалювати закони. Але як це буде у зв`язку з обнулінням списків і виходом депутатів, мені важко зараз щось говорити. Я думаю, що наступного тижня буде повна ясність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр мотивував свою позицію тим, що Конституція України передбачає безперервний режим роботи всіх гілок влади. «Влада – це організм, який повинен забезпечувати життєздатність країни. І я не розумію таких підходів, коли хтось висловлюється інакше. Адже Конституція України це передбачає - безперервність роботи гілок влади. Це потрібно для суспільства», - додав він.

У зв`язку з цим глава уряду висловив нерозуміння «негативного ставлення Президента до роботи ВР».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами тричі - 29, 31 травня і 1 червня - продовжував легітимність Верховної Ради V скликання.

1 червня легітимність парламенту була продовжена тільки на один день, але, незважаючи на це, на офіційному веб-порталі ВР на понеділок, 4 червня, анонсується проведення засідання Погоджувальної ради керівників фракцій і прес-конференція голови ВР V скликання Олександра МОРОЗА.

Вчора, 2 червня, з`їзди Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» достроково припинили повноваження народних депутатів, обраних від цих політичних сил.

У зв`язку з припиненням повноважень народних депутатів нинішній склад Верховної Ради України є нелегітимним.