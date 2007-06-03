Янукович про відновлення квот на експорт зерна

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає відновлення введення квот на експорт зерна у зв`язку зі складною ситуацією в сільському господарстві через несприятливі погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам в Одеській області після ознайомлення зі станом посівів, постраждалих від посухи.

«У зв`язку з цією ситуацією ми радитимемося, ми зберемо товаровиробників, сільгоспвиробників, трейдерів, але рішення ухвалюватимемо не популістське, а відповідальне», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що відновлення квотування зерна на експорт може бути тільки у разі потреби. «Хто б що не говорив, підганяючи під уряд, вішаючи різні ярлики, ми ухвалюватимемо рішення те, яке потрібне сьогодні державі», - пояснив він.

Довідка УНІАН. У вересні 2006 року Кабінет Міністрів України запровадив ліцензування експорту зерна, а в жовтні уряд прийняв постанову про квотування експорту зерна.

Наприкінці лютого Кабмін скасував квоти на експорт фуражного зерна.

У середині травня уряд скасував квотування на експортну реалізацію пшениці і суміші пшениці та жита (меслін).