Європарламент ще раз спробує розібратися, що тут коїться

У понеділок, 4 червня, Комітет з питань закордонних справ Європарламенту заслухає звіт керівника делегації ad-hoc Адріана СЕВЕРІНА (група соціалістичних партій, Румунія) за результатами візиту до України 29-31 травня.

Про це УНІАН повідомили у комітеті Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, група депутатів Європарламенту відвідала Україну з метою вивчення політичної ситуації. В ході візиту депутати зустрічалися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та керівниками парламентських фракцій.