Луганська облрада затвердила чотири довгострокові програми

Депутати Луганської обласної ради затвердили чотири довгострокові програми до 2011-2012 років, на реалізацію яких необхідно майже 725 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на чергові сесії облради затверджено програму підтримки сім’ї, програму протидії захворюванню на туберкульоз, програму здоров’я дитини і програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації цих програм, становить майже 725 млн. грн. З них коштів державного бюджету - понад 566 млн. грн.

Крім того, депутати Луганської облради затвердили програму забезпечення житлом окремих категорій громадян на 2007 рік. На реалізацію цієї програми необхідно маже 2,5 млн. грн. з держбюджету. Всього в області проживає понад 700 осіб цієї категорії - це звільнені військовослужбовці, учасники бойових дій, сім’ї померлих та загиблих військовослужбовців, звільнені особи рядового і начальницького складу, що перебувають на квартирному обліку. З них на обліку понад 10 років стоїть більше 440 осіб.

Сесія також затвердила звіт про виконання обласного бюджету за І квартал поточного та звіт про роботу голови Луганської обласної ради Валерія ГОЛЕНКА.