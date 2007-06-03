Янукович: уряд не допустить підвищення цін на хліб

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що уряд не допустить підвищення цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам в Одеській області після ознайомлення зі станом посівів, що постраждали від посухи.

«Ми жодного подорожчання зерна не допустимо, і не потрібно створювати паніки. Ситуація складна, держава в такій ситуації повинна зреагувати, і ми це зробимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр нагадав, що зараз у державному резерві нагромаджено 250 тис. тонн продовольчої пшениці. «На цей рік передбачено 710 тисяч, і відповідні кошти ми передбачили в бюджеті 2007 року», - додав він.

«Трагедії ніякої немає, але ми опинилися в реальних складних умовах, на які реагуватимемо», - наголосив прем`єр-міністр.