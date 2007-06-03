Ющенко і Янукович на освяченні місця Кафедрального собору (9 фото)

Президент України Віктор Ющенко та прем`єр-міністр Віктор Янукович на урочистому богослужінні з нагоди освячення хреста та місця закладення першого каменя під будівництво кафедрального собору Воскресіння Христового. Кафедральний собор Воскресіння Христового буде побудований в одному зі скверів Голосіївського району Києва.

Фото Михайла Марківа, Андрія Мосієнка, Олега Гордієнка / POOL / УНІАН