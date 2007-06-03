Під час пограбування злочинці вбили і спалили двох жінок

Співробітники міліції затримали трьох молодих людей, які спочатку пограбували, потім вбили та спалили будинок із трупами двох жінок літнього віку.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків УМВС у Вінницькій області, міліція встановила, що затримані 1985, 1984 і 1982 року народження жителі села Антонопіль Калинівського району Вінницької області в чорних масках з метою пограбування жінок-односельчанок, увечері ввірвалися до будинку, вимагаючи в них гроші.

Підозрювані розраховували відібрати у 89-річної господарки будинку та її 66-літньої дочки близько 50 тис. грн. Під час пограбування, одна з жінок впізнала по голосу нападника, після чого молоді люди вбили потерпілих ножем, а будинок, де вони мешкали, підпалили з метою приховати злочин.

Проведена експертиза встановила, що смерть жінок настала від нанесених їм колото-різаних ран і не пов`язана з пожежею.

Міліція також встановила, що затримані причетні до понад 20 фактів крадіжок майна з особистих господарств і магазинів у Калинівському і Хмільницькому районах Вінницької області.

За даним фактом порушена кримінальна справа за статтею 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).