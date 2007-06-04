Генпрокуратура поновить справи Кравченка, Щербаня і Станік?
08:11, 04 червня 2007Суспільство
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Шемчуку не перешкодить навіть Медведько
|Віктор ШЕМЧУК
Про це він сказав у неділю в інтерв’ю 5 каналу, відповідаючи на питання ведучого про справи про смерть екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, справу екс-губернатора Сумщини Володимира Щербаня та справу про хабарництво щодо судді КС Сюзанни Станік.
"Я вивчу ці справи. Якщо вони закриті незаконно, вони будуть поновлені", - запевнив Шемчук.
На запитання, чи не зможе йому в цьому перешкодити генпрокурор Олександр Медведько, Шемчук зазначив: "Не важливо, як прізвище генерального прокурора. Важливо, як зібрані ці докази, хто їх збирав і наскільки достатньо".
Загалом він висловив сподівання на успішне співробітництво з Медведьком.
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