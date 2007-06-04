Генпрокуратура поновить справи Кравченка, Щербаня і Станік?

Перший заступник генпрокурора Віктор Шемчук заявляє, що резонансні справи, які були закриті безпідставно, будуть поновлені.

Про це він сказав у неділю в інтерв’ю 5 каналу, відповідаючи на питання ведучого про справи про смерть екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, справу екс-губернатора Сумщини Володимира Щербаня та справу про хабарництво щодо судді КС Сюзанни Станік.

"Я вивчу ці справи. Якщо вони закриті незаконно, вони будуть поновлені", - запевнив Шемчук.

На запитання, чи не зможе йому в цьому перешкодити генпрокурор Олександр Медведько, Шемчук зазначив: "Не важливо, як прізвище генерального прокурора. Важливо, як зібрані ці докази, хто їх збирав і наскільки достатньо".

Загалом він висловив сподівання на успішне співробітництво з Медведьком.

Українська правда