На ”Гоптівці” затримали росіянина із золотом та сріблом

На державному кордоні у пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники і митники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався незаконно провезти в Росію 1 кг 963 г золота і понад 13 кг срібла.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, росіянин, який перебував в Україні у приватних справах, намагався вивезти коштовний метал на автомобілі Volrswagen – Passat.

Каблучки, хрестики, ладанки, підвіски з дорогоцінних металів у поліетиленових пакетах були виявлені у задньому бампері автомобіля за допомогою технічних пристроїв.

Загальна вартість контрабанди становить близько 300 тис. грн.

За даними прес-служби, за 5 місяців цього року харківські прикордонники затримали контрабандних товарів та вантажів на загальну суму понад 8 млн. грн.