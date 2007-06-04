Міністри транспорту України і Росії дадуть прес-конференцію в Одесі

Засідання Координаційної транспортної наради держав-учасниць СНД та презентація розвитку транспортно-дорожнього комплексу України відбудуться в м.Одеса 5 червня о 10-00 (готель «Одеса», вул. Приморська, 6). О 12.45 – прес-конференція голови виконкому КТН СНД – міністра транспорту Російської Федерації І.Левітіна та міністра транспорту та зв’язку України М.Рудьковського. О 13.15 спілкування журналістів з учасниками форуму. Телефони: 271-41-15, 8 (067) 506-89-05.

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