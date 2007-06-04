Речник МВС міг би допомогти Беркуту ременем

15:48, 04 червня 2007
Суспільство
2100

Стогній висловив побажання "відвертим нахабам"

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко заборонив департаменту зі зв’язків із громадськістю МВС його "піарити".

Костянтин Стогній
Це випливає зі слів керівника ДГЗ МВС Костянтина Стогнія, висловлених в ході веб-конференції на сторінках "Газети по-київськи".

На запитання, в чому різниця між екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком та чинним міністром Цушком, Стогній відповів:

"...Я працюю на МВС, а не на окремого міністра. Просто один наказував піарити його особисто, а інший - заборонив мені це робити. І наказав займатись тільки відомством. Це співпадає з моєю позицією".

Водночас, Стогній заявив, що йому як керівнику департаменту не диктують "згори", яку інформацію повідомляти.

"У мене зараз абсолютна свобода в професійних діях. І я цим дуже дорожу. Єдиним цензором є моє власне сумління та ті молоді хлопці, які в день і вночі за мізерні зарплати виходять на охорону порядку", - зазначив він.

"Я припускаю, що вони внаслідок недостатньої кваліфікації не зовсім адекватно ведуть себе в екстремальних умовах. Але це провина передусім їх керівників, а в принципі, всієї держави", - додав Стогній.

Водночас, коментуючи дії "Беркуту" щодо фанатів під час матчу "Динамо" - "Шахтар" на Республіканському стадіоні у Києві, він зазначив "є багато прикладів, коли міліція демонструвала своє прекрасне обличчя, але не всім вигідно на це звертати увагу".

На запитання про те, чи він говорив би про "психологічну атаку" з боку працівників "Беркуту", якби на місці однієї з побитих після матчу дівчат була його дочка, Стогній відповів:

"Якби моя дочка була на місці цієї дівчини, вона вдома отримала б добрячу порцію ремня".

Водночас, закінчуючи спілкування з читачами, Стогній зазначив, що бажає "відвертим нахабам", щоб "проблема з синцями на стадіоні була їх найбільшою проблемою у цьому житті".

Українська правда

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter