Торги з продажу 1% акцій «Укртелекому» знову відмінили

Намічені на завтра аукціонні торги з продажу 1% акцій «Укртелекому» відмінено.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду державного майна України.

Причина відміни торгів – компанії, які подали заявки на ці торги, не надали гарантійних листів на забезпечення своєї участі в них. «Іншими словами вони просто не внесли застави», - відзначили в прес-службі.

У Фонді не уточнили, хто саме подавав заявки на торги, при цьому повідомили, що загалом було подано заявки від двох компаній.

У прес-службі також відзначили, що відповідно до положення про проведення біржових торгів, 1-процентний пакет «Укртелекому» буде виставлено на цій самій біржі наступного вівторка, 12 червня.

Як повідомляв УНІАН, стартова ціна виставленого на УФБ пакета становила 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції становила 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції - 0.25 грн. - УНІАН).

Призначені раніше на 29 травня торги з продажу 1-процентного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" на Українській фондовій біржі не відбулися через відсутність заявок.

На думку аналітика Concorde Capital Олександра ПАРАЩІЯ, можливими причинами слабкої активності торгівців на аукціонних торгах з продажу 1-процентного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» могла стати висока стартова ціна пакета, яка відповідає ринковій, а також невизначеність щодо подальшої долі самого підприємства, зокрема його приватизація.

Довідка УНІАН. Раніше Фонд держмайна обнародував дати продажу трьох з п`яти планованих до реалізації 1-процентних пакетів акцій «Укртелекому» - 22 травня, 8 і 21 червня цього року.

Проте Київський господарський суд заборонив проведення торгів 22 травня на Українській фондовій біржі (УФБ) і 8 червня на фондовій біржі ПФТС торгів з продажу 1-процентних пакетів акцій ВАТ «Укртелеком” на забезпечення позову підприємства “Дотрін-2002” Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організації інвалідів України”.

24 травня Фонд держмайна оголосив про нову дату продажу першого 1-процентного пакета акцій ВАТ “Укртелеком” - 29 травня цього року. Ймовірно, оголошуючи нову дату проведення торгів щодо «Укртелекому», Фонд держмайна виходив з того, що на 29 травня не розповсюджується дія судової заборони на проведення торгів.