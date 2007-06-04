Суботу 16 червня оголосили робочим днем

В кінці червня нас чекають тривалі вихідні, пов`язані зі святкуванням одинадцятої річниці ухвалення Основного Закону. Як роз`яснили "Сегодня" у Міністерстві юстиції, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, керівникам підприємств і організацій рекомендовано робочий день з п`ятниці 29 червня перенести на суботу 16 червня. Тому вихідним вдень буде не тільки святковий четвер, 28 червня, а і три наступні дні - 29, 30 червня і 1 липня. Причому в ті самі вихідні у всіх містах України відбудуться святкування Дня молоді (його традиційно відзначають в останню суботу червня).

Як розповіли в одній з київських туристичних компаній, на ці вихідні є широкий вибір екскурсійних турів по Україні, а ось всі екскурсії вихідного дня до Європи вже розібрали. Крім того, доведеться поквапитися і з купівлею квитків на потяги. У південному напрямку квитків вже практично не залишилося.