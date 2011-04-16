Янукович звільнив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ

Президент України Віктор Янукович звільнив Василя Фаринника з посади заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного слідчого управління;

Анатолія Лазарева - з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного штабу;

Леоніда Зиму з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника кримінальної міліції;

Віктора Ратушняка з посади заступника міністра внутрішніх справ;

Олександра Просолова з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Укази розміщені на офіційному сайті.

Тепер у міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова залишився один перший заступник Сергій Попков і три заступники: Сергій Чорних, Дмитро Ворона - голова Державної міграційної служби; Сергій Яровий - начальник Головного управління - командувач внутрішніми військами.