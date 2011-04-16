Янукович звільнив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ
Укази на офіційному сайті
Президент України Віктор Янукович звільнив Василя Фаринника з посади заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного слідчого управління;
Анатолія Лазарева - з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного штабу;
Леоніда Зиму з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника кримінальної міліції;
Віктора Ратушняка з посади заступника міністра внутрішніх справ;
Олександра Просолова з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.
Укази розміщені на офіційному сайті.
Тепер у міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова залишився один перший заступник Сергій Попков і три заступники: Сергій Чорних, Дмитро Ворона - голова Державної міграційної служби; Сергій Яровий - начальник Головного управління - командувач внутрішніми військами.