Збройне пограбування банку в Ужгороді: двоє людей поранено

У центрі Ужгорода двоє невідомих пограбували відділення одного з банків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Закарпатській області, пограбування сталося вчора о 13.30.

Двоє невідомих у чорних масках увірвалися в приміщення банку і вистрелили у бухгалтера банку. Він отримав тяжкі поранення в шию і зараз знаходиться у важкому стані в міській лікарні Ужгорода.

Другий постріл був у касира банка, але той встиг прикритися рукою і отримав поранення в руку і вухо.

Злочинці забрати з каси в банку близько 30 тис. грн., 1 тис. дол. і 600 євро.

За даними правоохоронців, злочинці розмовляли між собою російською мовою, що свідчить, що це заїжджі гастролери.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України ("розбій, направлений на заволодіння майном у великих розмірах, або організований групою, або що призвів до тяжких тілесних ушкоджень”).