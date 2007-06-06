Міліція склала фоторобот підозрюваного у вбивстві директора радіоринку (фото)

Правоохоронці склали фоторобот підозрюваного у вбивстві директора київського радіоринку Генадія Супруненка.

Столичною міліцією розшукується молодий чоловік худорлявої статури віком близько 30 років, зріст - 180 см, обличчя овальне, худе, волосся темне середньої довжини.

Нагадаємо, директора столичного радіоринку Геннадія Супруненка розстріляли напередодні пообіді у його власному кабінеті - в присутності підлеглих. Злочинці діяли зухвало, не звертаючи увагу на те, що поруч, у сусідньому кабінеті розташована чергова частина міліції. Правоохоронці припускають, що вбиство пов`язане з бізнес-інтересами Супруненка.

5 канал