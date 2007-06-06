Заяви Рудьковського і Семенюк ввели Одеський порт у збитки

Одеський морський торговий порт заявляє про можливість втрати обсягів перевалки вантажів у порту через заяви про неефективність спільної діяльності із стівідорними компаніями в порту. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник порту Микола ПАВЛЮК.

Він зазначив, що останнім часом у ЗМІ з`являються заяви міністра транспорту і зв`язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО і голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК про неефективність спільної діяльності в портах і необхідність розірвання таких договорів, що не йде на користь галузі. «Вони (стівідорні компанії – УНІАН) підуть, і піде вантажопотік. Вже є дірки, коли стоять причали незавантажені. Сьогодні Одеський порт недозавантажений на 40%, вантажів немає, і вони скорочуються з різних причин», - заявив він.

Наприклад, як зазначив начальник порту, стівідорна компанія ЗАО «Синтез-Ойл» вклала в розвиток терміналу в порту 20 млн. дол., тому при розриві договору порт ці гроші буде змушений повернути. «Але 20 мільйонів, при тому, що ми за рік заробляємо 12 мільйонів, - це означає все покинути і розраховуватися з ними, тим більше, немає гарантії, що ми завантажимо цю трубу (з перевалки нафти – УНІАН), на якій заробляємо», - повідомив він.

За його даними, вартість розриву договорів з рештою компаній може обійтися порту ще в 15 млн. дол., які доведеться повернути цим інвесторам.

Як вважає начальник порту, спільна діяльність на сьогодні є однією з найефективніших форм співпраці з приватним бізнесом. «Як тоді, так і сьогодні, в порту нічого не продано і не приватизовано, про що постійно йдеться, жодного гвинтика, все, як і було, залишилося державним. Але приватний бізнес сьогодні живить Одеський порт і дає можливість йому спокійно розвиватися», - заявив він.

У свою чергу директор ЗАТ «Синтез-Ойл» Станіслав ЗАЛЄВСЬКИЙ повідомив журналістам, що інформація про неефективність спільної діяльності в портах негативно вплине на обсяги перевалки вантажів. «Це призводить до того, що йдуть дзвінки від наших партнерів, які запитують, чи можна везти сюди вантажі, все це викликає негативні моменти», - сказав він.

За даними Андрія РОМАНОВСЬКОГО, голови правління ЗАТ «Ексимнафтопродукт», яке поставляє нафту для перевалки в Одеському порту, компанії відмовляються від постачань туди нафти. Зокрема, він повідомив, що компанія, що бере участь в розробці родовищ в Казахстані, яка розглядала ОМТП як основний логістичний шлях доставки нафти на ринки Америки, Азії і Південної Європи, «сьогодні припинила з нами переговори, і розглядає тепер як основні логістичні шляхи порти Росії і Грузії». За його даними, «це, за скромними оцінками, втрати для держави близько 140 млн. дол. на рік».

Водночас він підкреслив, що компанія не проти аналізу ефективності спільної діяльності. «Ми не проти аналізу договорів про спільну діяльність, ми відкрита структура. Але ми хотіли б, щоб це проходило прозоро, і були вироблені критерії оцінки ефективності договорів, оскільки сьогодні, окрім заяв про те, що вони неефективні, нічого іншого просто немає», - сказав він.

Як зазначив А.РОМАНОВСЬКИЙ, спільна діяльність означає залучення додаткових вантажів у порт і отримання самим портом додаткового прибутку від цього. «Наше завдання – залучення вантажів в Одеський порт. Причому договір передбачає застосування штрафних санкцій до нас за невиконання зобов`язань з перевалки і з отримання норми прибутку портом», - повідомив він.

Водночас він заявив, що «якщо Мінтрансзв’язку звернеться до суду про розірвання договору про спільну діяльність, ми, безумовно, відстоюватимемо свої інтереси в суді».

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України і Міністерство транспорту і зв`язку України заявили в травні про те, що планують посилити контроль за створеними на базі ряду українських портів об`єктами спільної діяльності.

На сьогодні укладено 25 договорів у 19 портах (3 договори в ОМТП) про спільну діяльність, при цьому жоден із цих договорів не був узгоджений з Фондом держмайна. Голова Фонду В.СЕМЕНЮК не виключила можливості звернення ФДМУ і Мінтрансу до суду для розірвання ряду укладених договорів про спільну діяльність. За словами міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, в першу чергу, йдеться про Миколаївський, Одеський і Іллічівський порти.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також зазначив, що порти мають достатньо коштів, щоб повернути їх інвесторам у разі розриву угоди про спільну діяльність.