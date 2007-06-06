Черномирдіну не подобається демократія в Україні

Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає «серйозним» висловлювання Президента Росії Володимира ПУТІНА про те, що «в Україні справа йде до суцільної тиранії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав сьогодні під час відеоконференції для українських і російських журналістів.

Зокрема, на запитання, як він розцінює відповідне висловлювання В.ПУТІНА - як іронію, жарт чи серйозно - В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив, що «Президенти не жартують». Разом з тим він іронічно відзначив, що «судячи з хлопців, то це ласкаве (зауваження – УНІАН)».

Крім того, на питання журналістів, чи розділяє він думку Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що сьогоднішні події в Україні є демократичним процесом, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів, що як посол не може давати оцінку подіям в Україні.

Водночас він додав, що «ми, можливо, по-різному розуміємо, що таке демократія… Мені така демократія не подобається, але це ще ні про що не свідчить, комусь ще не подобається, а хтось її обожнює».

Він також висловив упевненість, що Україна сама знайде вихід із ситуації, що склалася. «Україна розбереться, досить грамотний народ», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

На його думку, український народ дасть свою оцінку заявам Президента України.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН в інтерв`ю західним ЗМІ, говорячи про ситуацію з демократією за межами Росії, відзначив: "Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю. Була одна надія на хлопців з України, але й ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Цілковите порушення Конституції, всіх законів тощо".