У Києві перекинулася маршрутка: потерпілі лежать прямо на дорозі
19:11, 06 червня 2007Суспільство
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На мосту збирається пробка
На Московському мосту сталася ДТП: маршрутка «Мерседес» зіткнулася з «Жигулями», повідомляє Сегодня. Мікроавтобус перекинувся на бік. Поряд з ним, прямо на дорозі, лежать потерпілі - близько восьми чоловік.
Спотворений ВАЗ знаходиться поряд з мікроавтобусом, що перекинувся. Зараз на мосту збирається величезна пробка.
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