У Києві перекинулася маршрутка: потерпілі лежать прямо на дорозі

На Московському мосту сталася ДТП: маршрутка «Мерседес» зіткнулася з «Жигулями», повідомляє Сегодня. Мікроавтобус перекинувся на бік. Поряд з ним, прямо на дорозі, лежать потерпілі - близько восьми чоловік.

Спотворений ВАЗ знаходиться поряд з мікроавтобусом, що перекинувся. Зараз на мосту збирається величезна пробка.