У Києві перекинулася маршрутка: потерпілі лежать прямо на дорозі

19:11, 06 червня 2007
Суспільство
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На мосту збирається пробка

На Московському мосту сталася ДТП: маршрутка «Мерседес» зіткнулася з «Жигулями», повідомляє Сегодня. Мікроавтобус перекинувся на бік. Поряд з ним, прямо на дорозі, лежать потерпілі - близько восьми чоловік. 

Спотворений ВАЗ знаходиться поряд з мікроавтобусом, що перекинувся. Зараз на мосту збирається величезна пробка.

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