На будинку в Києві, де народився Максиміліан Волошин, буде меморіальна дошка

У Києві на будинку №22-24/9 на бульварі Тараса Шевченка буде встановлено меморіальну дошку видатному поету, художнику Максиміліану Волошину.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міськдержадіміністрації, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Витрати, пов`язані із виготовленням та встановленням меморіальної дошки, будуть здійснені за рахунок спонсорських коштів.

Довідка УНІАН. 28 (16) травня 1877 року народився Максиміліан Волошин. Згідно з історичними матеріалами, він народився у будинку, який зараз має адресу бульв. Т.Шевченка 24/9 і належить Національному педагогічному університету ім. М.П.Драгоманова.