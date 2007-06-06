Чи потрібно демонтувати радянські пам`ятники (опитування)

Більш як 2/3 українців не підтримують ідею демонтажу пам’яток, встановлених за часів радянської влади. Такі дані опитування, проведеного ”Українським демократичним колом”, сьогодні на прес-конференції в Києві презентував заступник голови Верховної Ради України 5-го скликання Микола ТОМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ТОМЕНКА, відповідно до результатів опитування, 51,4% респондентів вважають, що пам’ятники не потрібно демонтувати; 15,1% вважають, що це зараз не актуально, 12,2% - треба демонтувати лише там, де на це є згода місцевої громади. Тільки 11,3% респондентів виступають за демонтаж радянських пам’ятників, а 10% не змогли відповісти на це запитання.

“Фактично, 2/3 суспільства не розуміють, навіщо ці пам’ятники демонтувати”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

За його словами, історія України складна, конфліктна, і в багатьох епізодах не об’єднує, а роз’єднує суспільство, тому встановлення нових пам’ятників може призвести до конфлікту.

М.ТОМЕНКО зауважив, що, над думку експертів, проблем не виникатиме із загальновизнаними українськими героями, яких не дуже багато – Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Тарас, Шевченко, Леся Українка та Київські князі.

“Всі решта не сприймаються окремими регіонами чи окремими соціальними групами”, - зазначив депутат.

М.ТОМЕНКО переконаний, що не слід визначити, наприклад, 100-річчя від дня народження Романа Шухевича у Донецьку або Дніпропетровську, оскільки це може призвести до виникнення конфліктної ситуації.

Опитування проводилось 26-31 травня 2007 року ”Українським демократичним колом”. Опитано 1 тис. 208 осіб, які репрезентують доросле населення України, в усіх регіонах.

Похибка не перевищує 3%.