Затулін: Росії нічого іншого не залишалося

Директор Інституту країн СНД, депутат Державної Думи Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що Україна і Росія повинні припинити практику оголошення політиків і громадських діячів з обох країн персонами нон-грата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив сьогодні на прес-конференції в Лівадії (Велика Ялта, Крим).

За словами К.ЗАТУЛІНА, в Україні існує практика оголошення політиків і громадських діячів Росії нев`їзними на територію Української держави, тому, відзначає він, з часом і "Росії нічого іншого не залишалося, крім того, як вжити подібних заходів" відносно українських політиків. К.ЗАТУЛІН нагадав, що буквально вчора всі були свідками обміну України і Росії "люб`язностями" (мається на увазі заборона на в`їзд до України російському політологу, одному з лідерів Міжнародного євразійського руху Олександру ДУГІНУ і заборона на в`їзд до Росії радникові українського Президента Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ). На думку депутата Держдуми РФ, цей "обмін люб`язностями" пора припинити, оскільки він не покращує українсько-російські відносини.

К.ЗАТУЛІН, спілкуючись з журналістами, також сказав, що "в Україні відбувається вакханалія в головах тих людей, які відповідають за цю діяльність" (заборону на в`їзд до України російських діячів - УНІАН), і сьогодні справа доходить "до абсурду".

К.ЗАТУЛІН також заявив, що не бачить логіки в оголошенні персонами нон-грата А.ДУГІНА, російського політолога Гліба ПАВЛОВСЬКОГО та інших громадських діячів РФ, як не бачив логіки, коли йому в червні 2006 року було заборонено в`їзд до України.