У Києві відкриються магазини «крокової» досяжності

У Київській міській державній адміністрації затверджений остаточний перелік адрес продовольчих магазинів «крокової» досяжності в житлових мікрорайонах.

Перші такі магазини відкриються вже у травні у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації.

«Ми плануємо, що протягом наступного місяця встигнемо відкрити 8-9 об’єктів. У магазинах буде представлена продукція виробників Київщини та інших областей України. Крім того, Київ вже має домовленості про постачання продукції білоруських виробників», - заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Наразі у Києві планується відкрити 79 таких магазинів: 9 – у Голосіївському районі, 11 – у Дніпровському, 19 – у Дарницькому, 3 – у Деснянському, 8 – у Оболонському, 4 – у Подільському, 10 – у Солом’янському та по 5 – у Печерському, Святошинському та Шевченківському районах.

В КМДА зазначають, що рішенням конкурсної комісії Головного управління з питань торгівлі та побуту КМДА з визначення виконавця робіт з відкриття продовольчих магазинів «крокової» досяжності павільйонного типу в житлових мікрорайонах обрано переможця – КП «Домашній магазин».