У Сумах зберуться посли держав ЄС

01:53, 23 квітня 2011
Суспільство
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Вони відвідають Конотоп, Ромни, Тростянець

Сумську область у День Європи відвідають посол Європейського Союзу в Україні та 20 послів країн-членів ЄС.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації.

За словами першого заступника голови ОДА Віктора ЧЕРНЯВСЬКОГО, мета проведення Дня Європи в області - об’єднати громаду Сумщини і показати, що “ми є частиною Європи, яка має свої досягнення і європейську перспективу”.

«За результатами проведеного у березні Представництвом Європейського Союзу в Україні конкурсу серед 29 міст на спільну організацію та проведення Дня Європи Суми посіли друге місце та отримали можливість відсвяткувати загальноєвропейське свято в колі поважних гостей», - зазначив В.ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Як повідомив начальник Головного управління економіки Сумської ОДА Олександр СІТАК, впродовж 27-29 травня члени європейської делегації відвідають Конотоп, Ромни, Тростянець та Суми, де візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди святкування Дня Європи.

Вони побувають в Сумському державному університеті та Українській академії банківської справи НБУ, оглянуть провідні підприємства обласного центру, візьмуть участь у ряді інших заходів.

Як повідомляв УНІАН, переможцем відкритого конкурсу серед міст України на спільну організацію та проведення Дня Європи у 2011 році став Миколаїв.

За попередніми даними Представництва ЄС в Україні, святкування Дня Європи у Миколаєві відбудеться 14 травня.

Друге та третє місця посіли Суми та Лубни, до яких під час святкування Днів Європи завітають посли держав ЄС.

 

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