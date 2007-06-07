Семенюк відмінила торги з продажу другого пакета “Укртелекому”

Фонд державного майна відмінив намічені на 8 червня торги з продажу другого 1% пакета акцій ВАТ “Укртелеком” на фондовій біржі ПФТС у зв`язку з судовою забороною.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду.

За інформацією прес-служби, торги були відмінені, оскільки в судовій ухвалі, що забороняє проведення торгів в ПФТС, міститься вимога, що забороняє будь-яким фізичним і юридичним лицям здійснювати дії з відчуження акцій «Укртелекому».

Раніше Фонд держмайна заявляв про свої наміри провести намічені на 8 червня аукціонні торги з продажу другого за рахунком одновідсоткового пакета “Укртелекому” в ПФТС, незважаючи на судову заборону. Як відзначали у Фонді, в судовій ухвалі, що забороняє проведення торгів в ПФТС, міститься неправильна назва цього торгового майданчика. Так, за інформацією прес-служби, ПФТС названа «асоціацією», тоді як вона має статус «фондової біржі». Дана помилка і робила можливим, на думку представників Фонду, проведення торгів в ПФТС 8 червня в правовому полі.

Водночас в прес-службі ніяк не коментували, наскільки результативним буде проведення цих торгів у зв`язку із слабкою активністю потенційних покупців, що спостерігається на попередніх торгах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київський господарський суд заборонив проведення торгів 22 травня на Українській фондовій біржі (УФБ) і 8 червня в ПФТС з продажу 1%-их пакетів акцій ВАТ «Укртелеком” на забезпечення позову підприємства “Дотрін-2002” Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організації інвалідів України”.

У зв`язку з цим Фонд призначив нову дату проведення торгів на УФБ – на 29 травня. Дані торги не відбулися через відсутність заявок.

Після цього Фонд ще раз перепризначував дату торгів, цього разу на 5 червня. Проте, і цього разу торги не відбулися, оскільки компанії що подали заявки на ці торги не надали гарантійні листи про забезпечення своєї участі в них.