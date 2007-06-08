Костенко хоче винести угоди ПЕК на засідання РНБО

Один із лідерів «Української правиці», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що всі стратегічно важливі для національної безпеки угоди в сфері паливно-енергетичного комплексу повинні узгоджуватись на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, таким чином Ю.КОСТЕНКО прокоментував публікації в українських ЗМІ щодо намірів діючого уряду передати газотранспортну систему України в оренду РФ до 2030 року, а також заяву Міністерства палива та енергетики, яка спростовує ці публікації.

«Якщо діючий уряд підпише стратегічно важливі для національної безпеки угоди в сфері ПЕК, – в першу чергу в ядерній енергетиці, електроенергетиці та стосовно ГТС, - не узгодивши їх на засіданні РНБО, вони будуть недійсними», - переконаний лідер УНП.

Ю.КОСТЕНКО нагадав, що, згідно з президентськими актами, «всі міжнародні угоди, які мають стратегічне значення для національної безпеки, мають проходити процедуру схвалення на засіданні РНБО». За словами лідера УНП, «в разі їх ухвалення РНБО, уряд отримує повноваження ці угоди парафувати». Останньою інстанцією «контролю якості міжнародних угод є Верховна Рада», - нагадав Ю.КОСТЕНКО.

Він також висловив згоду з секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ, який закликав уряд припинити підписання документів, які є сумнівними з точки зору національних інтересів.