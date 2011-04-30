Цього року метро дійде до Виставки, ще за рік - до Теремків
05:34, 30 квітня 2011Суспільство
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Начальник профільного КП інформував Азарова
До 2013 року побудують ще три станції метро на Куренівсько-Червоноармійської лінії. Про це під час наради з питань будівництва об’єктів транспортної інфраструктури у м. Києві заявив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимир Федоренко.
«У цьому році ми здамо «Виставочний центр», у наступному році – «Іподром» і станцію «Теремки» і завершимо південний напрямок будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії», - зазначив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен».
Крім того, Володимир Федоренко поінформував прем‘єр-міністра про плани будівництва метрополітену в напрямку житлового масиву Троєщина, повідомляє прес-служба уряду.
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