Цього року метро дійде до Виставки, ще за рік - до Теремків

До 2013 року побудують ще три станції метро на Куренівсько-Червоноармійської лінії. Про це під час наради з питань будівництва об’єктів транспортної інфраструктури у м. Києві заявив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимир Федоренко.

«У цьому році ми здамо «Виставочний центр», у наступному році – «Іподром» і станцію «Теремки» і завершимо південний напрямок будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії», - зазначив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен».

Крім того, Володимир Федоренко поінформував прем‘єр-міністра про плани будівництва метрополітену в напрямку житлового масиву Троєщина, повідомляє прес-служба уряду.