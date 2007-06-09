Нову форму ДАІ перекроять з урахуванням побажань населення?

Під час літнього відпочинку у курортних зонах, насамперед, у Криму та Одеській області, охорону громадського порядку здійснюватимуть близько 10 тисяч співробітників МВС та Внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив журналістам в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

Він зазначив, що безпосередньо на пляжах у курортних містах правопорядок забезпечуватимуть 1,5-2 тис. співробітників МВС.

За словами М.КОРНІЄНКА, на узбережжях Азвоського та Чорного морів для посилення патрулювання також планується відрядити з інших регіонів бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» і співробітників патрульно-постової служби.

Відповідаючи на запитання щодо координації роботи по охороні порядку з Внутрішніми військами, враховуючи те, що вони підпорядковані Президенту України (згідно з указом Президента від 25 травня - УНІАН), М.КОРНІЄНКО сказав: «Ситуація тут не дуже проста».

Однак при цьому він зазначив, що укази Президента вказують на те, що Внутрішні війська належать до структури Міністерства внутрішніх справ, а тому «зараз вони працюють з нами, виходять на службу (охорону громадського порядку – УНІАН)».

М.КОРНІЄНКО також презентував журналістам нову літню форму, в яку цього сезону одягатимуть співробітників ППС та ДАІ, зокрема, спецпідрозділ ДАІ «Кобра». За його словами, поки що нова форма буде видаватися співробітникам ДАІ, які нестимуть службу у курортних регіонах, а через деякий час нею будуть забезпечені усі регіони України.

Як зазначив М.КОРНІЄНКО, ця форма, у разі потреби дещо перероблятиметься з урахуванням побажань працівників, які її носитимуть, і населення.

За словами в.о. міністра, форму шиють в ательє, які обслуговують органи міліції. Один комплект такої форми коштує 350-400 грн.