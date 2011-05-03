Швейцарія передасть Сумщині гуманітарної допомоги на 1 млн. грн.

У Сумах 4 травня відбудеться урочиста передача гуманітарної допомоги від швейцарського об’єднання «Help Point Sumy».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації.

Зокрема, делегація швейцарської організації передасть для Сумської області 120 тонн гуманітарної допомоги загальною вартістю 1 млн. грн.

Як запевнила заступник голови Сумської ОДА Тамара ІЩЕНКО, розподіл гуманітарної допомоги здійснюватиметься прозоро. Лікарняні заклади Сумщини отримають меблі для лікарень, функціональні ліжка, медичні матеріали та інструменти, лабораторне обладнання. Для пожежників передбачене рятувальне устаткування, інструменти, одяг та взуття. Комп’ютерну та побутову техніку, канцтовари, господарське приладдя та посуд, іграшки, ковдри буде розподілено між дошкільними, загальноосвітніми та інтернатними закладами. Під час розподілення допомоги пріоритет надаватиметься сільській соціальній мережі області, додала Т.ІЩЕНКО.

Делегація зі Швейцарії перебуватиме в Сумській області впродовж п’яти днів.

Як повідомляв УНІАН, за період співпраці зі швейцарською організацією «Help Point Sumy» Сумська область вже одержала гуманітарної допомоги на суму 2 млн. євро. Першу допомогу – пожежний і патрульний автомобілі – регіон одержав ще восени 2004 року. З того часу щорічно до Сум доставлялися гуманітарні вантажі під назвою «Конвой».